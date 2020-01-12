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"Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда". Артем Милевский в цитатах

12 января 10:30 1027 Читати українською
"Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда". Артем Милевский в цитатах
Артем Милевский / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский празднует свое 35-летие. "Футбол 24" раскрывает жизнь и карьеру экс-форварда киевского Динамо и сборной Украины его же словами.

Я слов на ветер не бросаю, поэтому исполнил свое обещание – взял и забил.

В мое время мне могли "напихать" Ващук, Дмитрулин, Хацкевич, но ничего страшного. Старшие есть старшие. Однако Дмитрулина трудно было выдерживать. Он комментировал каждый твой пас.

Я никогда ничего не боюсь.

Я не волнуюсь насчет того, что обо мне говорят мои недоброжелатели.

Больше всего меня раздражает вопрос: почему я часто падаю на футбольном поле?

Франческо Тотти – мой кумир. Хотел бы сыграть в одной команде. Именно он вдохновил меня иногда пробивать пенальти в стиле Паненки.

Rome-Torino,3-2,King

Світлину опубліковано користувачем timi1010 (@timi1010)

Когда у нас был Газзаев, когда я был, была отличная команда. Когда был Саша Алиев, Еременко, Нинкович, Каддури, Юссуф, Тарас Михалик, Бетао, Вукоевич, Олег Гусев. Знаю своих 11 игроков. Это была команда, когда играли на равных с Порту, Арсеналом, Фенербахче. Затем пришел Валерий Георгиевич. У нас была интересная группа с Интером, с Рубином. Есть что вспомнить. И мне нравится вспоминать. Я начал находить эти игры, смотреть.

Подожди, бл***, еще в Минск, бл***, к тебе приедем. Клоуны.

У Девича насморк? В таких матчах, как с Англией, без ноги выходят.

Чего хочет этот великий эксперт Витя? Ярмола – хороший парень, правильный пацан.

Олег Владимирович (Блохин, – "Футбол 24") рассказывал, что пьяных людей тренировать не может. Как это может быть правдой? Как пьяным приходить на тренировки? Это полная чушь.

Если Блохин на меня обижен из-за халата, то это вообще произошло случайно. Когда мы собирались на базе на тренировку, в тот день я немного опоздал. Я не хотел пропустить презентацию Блохина, поэтому пришел в халате, просто не успел переодеться. Об этом на самом деле просто слишком много писали и акцентировали на этом внимание.

Легенда Динамо, а заодно и нынешний тренер, кроме того, что пьет кофе и курит сигареты на лавочке, больше ничего не делает для команды. Доказательство этого – положение Динамо.

Если бы Блохин возглавил Хайдук? Я бы долго смеялся, наверное. Сказал бы, что нашим результатам наступит конец.

Сидим в офисе Сплита с президентом и тренером, подписываем контракт и выбираем номер. И в этот момент звонит Саша Алиев. Я сбрасываю. Он пишет смс: "Кент, почему не отвечаешь?". Оказалось, что все номера, которые я хотел бы взять, в Сплите заняты. И тут я вспомнил, что Саша в Москве играл под 88-м номером, и у него все залетало. Думаю, возьму и себе 88-й, и у меня все залетит.

Были ли варианты поехать играть в Италию? В 2009 году – в Фиорентину. Но вышла классическая история: никаких отступных в контрактах у нас не было. Проиграет Суркис деньги в казино – запросит 9 миллионов. Затем проснется в плохом настроении – уже не 9, а 12 Так я и не поехал никуда.

Турецкий чемпионат для меня стал откровением. Один из самых интересных чемпионатов. Там выступает очень много звезд, игроков топ-класса. Супер вообще. Единственная там была проблема – деньги не платили долго.

Holidays like everywhere...,maiskie,Buharest

Світлину опубліковано користувачем timi1010 (@timi1010)

Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда.

В Украине я играл в Динамо, и возвращаться в какой-то другой клуб в Украине – будет для меня неприемлемо. Неправильно как-то. Я не могу перейти в какие-то другие клубы – у меня будет болеть душа и сердце.

Конечно, если мне поступит звонок в один прекрасный момент – я соберу чемодан и приеду в Динамо (Киев). Но надо смотреть правде в глаза.

В то время, когда был в клубе, верил президенту (Игорю Суркису – "Футбол 24") на слово. А потом просто послали на 3 буквы и сказали, что не получу тех денег.

У киевского Динамо очень интересный президент. Когда-то в контрактах игроков не были прописаны суммы отступных, а у Суркиса каждый день менялись цифры. Посмотрите, он даже сейчас не может продать лидера команды Ярмоленко.

Слежу ли за тем, что происходит в зоне АТО? Конечно, но мне сложно понять, почему так происходит. Я совсем не политическое лицо. Правда, если от меня нужна какая-то помощь, не пройду мимо. Помогу, чем смогу, ведь страна нуждается в поддержке каждого. Сейчас Украине очень нелегко.

Люблю красиво одеваться. Но что делать, если в нашем мире очень часто, как и раньше, встречают по одежке?

Ostalis ,i ready

Світлину опубліковано користувачем timi1010 (@timi1010)

Мне просто интересны такие люди, которые знаменитые и плюс – люди с харизмой, которые умеют обращать на себя внимание.

Это нельзя назвать каким-то подражанием. Это, наверное, больше интерес следить за людьми, очень люблю наблюдать за людьми. Допустим, в том же кафе, на тренировках. Просто на улице.

Мне не безразлично, что я надеваю. Я каждый день думаю, что мне надеть.

Вот читаю книгу о Златане Ибрагимовиче. Думаю, многие ее читали. Мне это очень интересно, я прочитал уже половину. Дочитаем до конца. Может, и я что-то напишу, свою автобиографию. Поверьте мне, там написать ого-го сколько можно! Откровения. А значит – будет еще больше продаваться. Интересно людям будет, что я делал в этой жизни. Главное – надо придумать хороший заголовок.

Есть три вещи, которые взял бы с собой на необитаемый остров – мобильный телефон, девушку и много белого вина.

Хотелось бы жить у моря.

Nice day

Світлину опубліковано користувачем timi1010 (@timi1010)

Самая дорогая вечеринка в моей жизни? Когда Суркис оштрафовал на 50 тысяч долларов. На дискотеку сходили, ничего такого. Но в то время он ценники с головы придумывал. Я был готов заплатить, только чтобы не слушать крик. Как будто на дискотеке никто никогда не был.

Если я напишу какие-то посты, то это сразу же выходит в ТСН или еще где-то. На самом деле, мне это немного смешно, но радует, что кроме моего Instagram никто не может обо мне найти информацию. Как только я перестал писать, все перестали понимать, где я нахожусь.

С Сашей Алиевым постоянно в WhatsApp списываемся. Узнаем друг у друга как дела. Конечно, возможности нет, так, как раньше, созваниваться. Во многих семьи, у каждого свое кино. У каждого своя жизнь.

Зарплата? В Динамо я зарабатывал два миллиона евро в год. У меня остался миллион евро. Он себе лежит в банке. Это все, что осталось. Все остальное прогулял. На свои четыре машины я потратил 500 тысяч долларов, но сейчас уже никакой нет в живых.

Скучаю ли по своему разбитому автопарку? Это всего лишь железо, хотя и дорогое. Не о чем грустить. Главное, что папа, мама и сестра – живы и здоровы.

Личная жизнь на то и называется личной. Я не хочу рассказывать сейчас какие-то байки, что-то придумывать, сказки. Но скажу, что пока я не встретил того человека, с которым можно было бы прожить всю жизнь. Хотя очень этого хочу, скажу так. Хочу найти человека, чтобы было весело утром, днем, вечером, бегали дети.

Бурная жизнь было в прошлом. Сейчас хочется какого-то уюта. Хочется какого-то своего покоя. Чтобы мало кто узнавал, чтобы мало кто трогал, мало задавал вопросов каких-то нелепых, на которые не хочется отвечать вообще.

Жизнь я проживаю так, как хочу. И меня совершенно не волнует, кто и что будет обо мне говорить. Повторюсь, что семья для меня на первом месте. И мое здоровье. В остальном я решил для себя и всегда так говорил – не волнует, кто что думает, кто что будет говорить, поверьте мне.

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