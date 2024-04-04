"Я был в довольно тяжелой ситуации в Израиле. Мне позвонил Патрик ван Леувен, которого я знал, и предложил приехать. Я приехал. Вы знаете, что в Израиле также идут боевые действия, поэтому я знал как это – находиться в такой ситуации.

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Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы. Но, честно говоря, ничего конкретного. Поэтому сейчас во второй части чемпионата хочу показать лучшую игру, которую могу, чтобы уже летом пришло хорошее предложение для меня", – сказал Герреро в интервью ТаТоТаке.

Напомним, панамец перебрался в Зарю зимой 2023 года и очень быстро стал незаменимым игроком команды. Герреро успел сыграть за луганчан 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 8 ассистов.

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