"Я був у доволі важкій ситуації в Ізраїлі. Мені зателефонував Патрік ван Леувен, якого я знав, і запропонував приїхати. Я приїхав. Ви знаєте, що в Ізраїлі також йдуть бойові дії, тож я знав як це – перебувати в такій ситуації.

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Чутки щодо Мальме? Так, було декілька пропозицій з Європи. Але, чесно кажучи, нічого конкретного. Тому зараз у другій частині чемпіонату хочу показати найкращу гру, яку можу, щоб вже влітку прийшла хороша пропозиція для мене", – сказав Герреро в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, панамець перебрався в Зорю взимку 2023 року й дуже швидко став незамінним гравцем команди. Герреро встиг зіграти за луганців 35 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 8 асистів.

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