У півфінальному матчі Кубка України Шахтар переміг Чорноморець (4:1) і став першим фіналістом турніру. Одесити до перерви чинили гідний спротив чемпіону, однак у другому таймі донеччани взяли своє.

У причинах поразки "моряків" намагався розібратися капітан та один із лідерів Чорноморця Ілля Путря.

– Ілле, ваші мрії про фінал розбито?

– Звісно, ми розчаровані. Розуміли, з ким ми граємо. Знали, що буде дуже важко. Але сильно хотіли вийти у фінал. На жаль, не вдалося. Попереду робота над помилками. У нас є ще чемпіонат, намагатимемося фінішувати там якомога вище.

Шахтар – Чорноморець – 4:1 – відео голів та огляд півфіналу Кубка України

– Чорноморець пропустив швидкий гол, проте витримав удар і згодом забив у стилі Шахтаря.

– Швидкий гол – це не так суттєво. Ми завжди прагнемо грати у свій футбол, незалежно від результату. Забили нам? Окей, граємо далі. Чорноморцю все одно треба було забивати і ми це зробили. Відігралися, провели непогані десять хвилин. Та потім Шахтар змусив нас відійти, ми сіли на свою половину поля. А в кінці тайму отримали прикрий пенальті у роздягальню.

– Контакт Володимира Салюка та Егіналду, який призвів до пенальті, не був надто очевидним без повтору. Що про цей епізод казав ваш партнер?

– На матчі працював VAR, тому нема сенсу про це говорити. Мабуть, контакт був.

– Як зупинити Георгія Судакова?

– Георгій – топ. Якщо давати йому простір, то мало шансів з ним впоратися. Дійсно дуже важко йому протистояти. Судаков робить усе на швидкості. Він ухвалює дуже нестандартні рішення. Він два забив? Так? Класний футболіст! Щиро бажаю йому удачі, бажаю потрапити у великий європейський клуб і щоб у нього там все склалося.

– Поєдинок відбувався у будній день, але на трибунах Арени Львів було чимало фанатів Чорноморця.

– Це дуже нам допомагало. Нам дуже приємно. Дякуємо нашим вболівальникам за те, що вони подолали таку відстань, знайшли нагоду нас підтримати. Нам дуже потрібна їхня підтримка. Величезне дякую! Пробачте, що не змогли вийти у фінал.

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