"Были непонятные шаги со стороны руководства": Зубков – о факторах, способствовавших переходу в Шахтер
Вингер Шахтера и сборной Украины Александр Зубков вспомнил, как происходил его переход в донецкий клуб из венгерского Ференцвароша.
В преддверии Классического Зубков ответил на вопросы от титульного партнера Шахтера Parimatch Ukraine. Упоминалось и возвращение украинца на родину.
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"Я был в сборной (в мае 2022-го – прим.), когда мы начали общаться с Дарио Срной. Для меня важно было, где и как будет проходить чемпионат. На тот момент не было известно, начнется ли он вообще. А это важно. Потом, когда мне все объяснили, рассказали, где будем базироваться, где будем играть матчи, то через день или два я сказал: "Да".
Конечно, родные переживали, что я возвращаюсь в Украину. Но я понимал ситуацию, пообщался с несколькими тренерами здесь и выбрал карьеру. В предыдущем клубе (Ференцвароше, который возглавлял россиянин Черчесов – прим.) я был не совсем счастлив, где-то были непонятны шаги со стороны руководства, поэтому для себя быстро решил, что хочу перейти в Шахтер и выбираю футбол", – резюмировал Александр на YouTube- канале Parimatch Ukraine.
Вингер сборной Украины уже провел 9 поединков за "горняков" в этом сезоне, в четырех последних забил 4 мяча (в ворота Реала дважды, Динамо и Металлиста).
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