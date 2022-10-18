В преддверии Классического Зубков ответил на вопросы от титульного партнера Шахтера Parimatch Ukraine . Упоминалось и возвращение украинца на родину.

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"Я был в сборной (в мае 2022-го – прим .), когда мы начали общаться с Дарио Срной. Для меня важно было, где и как будет проходить чемпионат. На тот момент не было известно, начнется ли он вообще. А это важно. Потом, когда мне все объяснили, рассказали, где будем базироваться, где будем играть матчи, то через день или два я сказал: "Да".

Конечно, родные переживали, что я возвращаюсь в Украину. Но я понимал ситуацию, пообщался с несколькими тренерами здесь и выбрал карьеру. В предыдущем клубе (Ференцвароше, который возглавлял россиянин Черчесов – прим .) я был не совсем счастлив, где-то были непонятны шаги со стороны руководства, поэтому для себя быстро решил, что хочу перейти в Шахтер и выбираю футбол", – резюмировал Александр на YouTube- канале Parimatch Ukraine .

Вингер сборной Украины уже провел 9 поединков за "горняков" в этом сезоне, в четырех последних забил 4 мяча (в ворота Реала дважды, Динамо и Металлиста).