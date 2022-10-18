"Я болел за Италию": Зубков оценил мощь соперников Украины в отборе на Евро-2024
Вингер Шахтера и сборной Украины Александр Зубков лаконично высказался о соперниках в квалификации на чемпионат Европы 2024 года.
Накануне Классического Зубков ответил на вопрос от титульного партнера Шахтера Parimatch Ukraine, поделившись, в частности, и своими мыслями по поводу соперников в отборе на Евро.
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"На Евро-2020 я болел за Италию. Когда они поют гимн, ты чувствуешь их особый дух. Так что мне импонировала эта сборная. Сможем ли побороться с Англией и Италией за выход из группы на Евро? Мы сделаем все возможное и отдадим все силы, чтобы сделать это", – заявил Александр на YouTube-канале Parimatch Ukraine.
Кроме двух европейских грандов соперниками "сине-желтых" в группе С еще будут Северная Македония и Мальта. Отборочные матчи начнутся в марте 2023 года.
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