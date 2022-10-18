Напередодні Класичного Зубков відповів на запитання від титульного партнера Шахтаря Parimatch Ukraine. Згадувалось і повернення українця на Батьківщину.

"Я вболівав за Італію": Зубков оцінив міць суперників України у відборі на Євро-2024

"Я був у збірній (у травні 2022-го – прим.), коли ми почали спілкуватися з Даріо Срною. Для мене важливо було, де і як відбуватиметься чемпіонат. На той момент не було відомо, чи він взагалі розпочнеться. А це важливий фактор. Потім, коли мені все пояснили, розказали, де будемо базуватися, де гратимемо матчі, то за день чи два я сказав: "Так".

Звичайно, рідні переживали, що я повертаюсь в Україну. Але я розумів ситуацію, поспілкувався з кількома своїми тренерами тут та обрав кар'єру. В попередньому клубі (Ференцвароші, який очолював росіянин Черчесов – прим.) я був не зовсім щасливий, десь були незрозумілі кроки з боку керівництва, тому для себе швидко вирішив, що хочу перейти в Шахтар та обираю футбол", – резюмував Олександр на YouTube-каналі Parimatch Ukraine.

Вінгер збірної України вже провів 9 поєдинків за "гірників" цього сезону, в чотирьох останніх забив 4 м'ячі (у ворота Реала двічі, Динамо та Металіста).

Динамо вдалось здивувати, Луческу погрався у Петракова – детальний розбір Класичного