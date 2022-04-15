"Я слышал, что сначала была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров. Попробовать одной командой выступать, но почему-то она не нашла поддержки.

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На мой взгляд, идея – очень хорошая. Это показало бы единение ради одной цели. С другой – Динамо и Шахтер играют свои поединки. Это делает больше огласки и больше матчей для сбора средств", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Динамо и Шахтер – единственные клубы, которым разрешили в полном составе покинуть Украину во время войны. Гранды проводят благотворительные матчи, средства из которых передадут на потребности ВСУ и решение гуманитарных проблем.

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