Лехия – Шахтер – 2:3

Гол: Диабате, 12, Оконьевски, 90+2 – Мудрик, 7(п), 58, Кеда, 90+4

Лишь два дня назад Ярослав Ракицкий присоединился к Шахтеру, но Роберто Де Дзерби сразу доверил ему место в стартовом составе. В конце концов, сейчас выбирать не приходится. Легионеры по понятным причинам не приехали, а среди украинцев также уже есть потери. Ефим Конопля получил травму в матче против Олимпиакоса и сегодня не играл.

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Шахтер начал активнее и уже на 7-й минуте открыл счет. Мишнев классным пасом вывел Мудрика один на один с голкипером. Пробить Михаил не успел – его сбили. Пенальти. Сам Мудрик и принялся исполнять наказание. Голкипер совсем не угадал направление удара – 0:1. Ответить Лехия смогла оперативно. Несколько стремительных атак, и оборона дончан не устояла. Диабате оказался слишком сложным оппонентом для Бондаря.

Постепенно команда Де Дзерби перешла к игре в три центральных защитника. Начинавший слева Ракицкий опустился ниже, а фланги закрывали Стасюк и Мудрик. Правда, Михаил не успевал возвращаться, но подстраховать было кому. Также следует отметить Анатолия Трубина. Голкипер записал в свой актив три-четыре классных сейва. Однако тактические изменения дали результат – Шахтер полностью контролировал ситуацию. Лехия могла рассчитывать только на контратаки. Защита украинцев во главе с Ракицким действовала сосредоточенно.

На старте второго тайма поменялось мало. Практически только Пятов занял место Трубина в воротах. Шахтер все увереннее контролировал игру. О доминировании не говорим из-за небольшого количества острых моментов. Хотя у Лехи и этого не было. Следовательно, второй гол в ворота хозяев стал закономерным. "Горняки" провели комбинационную атаку, которую в штрафной до логического завершения довели Мишнев и Мудрик. У Дмитрия второй ассист, а у Михаила – дубль.

Казалось, поляки после такого должны заиграть активнее, но ничего подобного. Шахтер продолжал давить. Ракицкий мог стать автором роскошного ассиста в своем стиле, но Борячук не смог правильно распорядиться подарком. В конце поединка Ярослава заменил Фарина, который тоже должен был стать ассистентом. Марьян с левого фланга зряче вырезал под удар Крыськиву. Дмитрий метров из восьми не сумел переиграть голкипера. Лехия очнулась уже в компенсированное время. Прострел с фланга снова стал сверхзадачей для обороны.

В компенсированное время на поле вышел Дмитрий Кеда. Это 12-летний мальчик из Харцызска. Его семья до середины марта находилась во временно оккупированном Мариуполе. Сейчас мальчик в Польше. Он весь день провел с командой и вышел на поле, чтобы забить решающий гол в матче. Очень символичный и эмоциональный мяч. Не только для мальчика...

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