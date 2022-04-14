"Сложно делать предположения относительно иностранцев, когда идет война. Российская агрессия наносит нам много вреда. Наш спорт ждут тяжелые времена. Если честно, определенная часть иностранцев, покинувших нашу страну, не скрывала, что не вернется. Если это продолжится, пострадают некоторые клубы.

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Возможно, кому-то придется задуматься над полным изменением стратегии. Впрочем, поверьте мне, что в нашем футболе есть хорошие игроки и юниоры, развивающие свое мастерство. Мы всегда эффективно работали с молодежью и в последние годы это касается не только Динамо и донецкого Шахтера. Так было и в других клубах, где процесс развития был соответствующим образом адаптирован", – резюмировал Суркис в интервью TV Sport.

Добавим, что Динамо и Шахтер массово раздают иностранцев в аренду, но ключевых украинских игроков пока удерживают.

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