"Була ідея об’єднати Динамо та Шахтар в одну команду без легіонерів": Циганик розкрив план, якому не дали здійснитися
Колишній ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик розповів, що наші гранди могли проводити спільне благодійне турне.
"Я чув, що на початку була ідея об’єднати Динамо та Шахтар в одну команду без легіонерів. Спробувати однією командою виступати, але чомусь вона не знайшла підтримки.
Суркіс виділив спільну проблему Шахтаря і Динамо після війни – деякі легіонери не збираються повертатися в Україну
Як на мене, ідея – дуже хороша. Це показало б єднання заради однієї цілі. З іншого боку – Динамо і Шахтар грають свої поєдинки. Це робить більше розголосу і більше матчів для збору коштів", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.
Нагадаємо, Динамо і Шахтар – єдині клуби, яким дозволили у повному складі покинути Україну під час війни. Гранди проводять благодійні матчі, кошти з яких передадуть на потреьи ЗСУ і вирішення гуманітарних проблем.
Шахтар обіграв Лехію: розкішний матч Мудрика і Ракицького, 12-річний хлопчик з Донеччини забив переможний гол