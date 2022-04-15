"Я чув, що на початку була ідея об’єднати Динамо та Шахтар в одну команду без легіонерів. Спробувати однією командою виступати, але чомусь вона не знайшла підтримки.

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Як на мене, ідея – дуже хороша. Це показало б єднання заради однієї цілі. З іншого боку – Динамо і Шахтар грають свої поєдинки. Це робить більше розголосу і більше матчів для збору коштів", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар – єдині клуби, яким дозволили у повному складі покинути Україну під час війни. Гранди проводять благодійні матчі, кошти з яких передадуть на потреьи ЗСУ і вирішення гуманітарних проблем.

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