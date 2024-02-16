"Очень обрадовался, когда узнал, что клуб такой величины, как Шахтер, интересуется мной. Сразу рассказал об этом семье. А то, что убедило меня прийти сюда, – это проект. Принять такое решение мне помогло также наличие в составе бразильцев. Следил за историями Веллингтона Нема, Алекса Тейшейры. Я рад быть здесь и начать писать свою историю.

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Я знаю, что Шахтер – это огромный клуб, который очень любит бразильцев и очень хорошо к ним относится. Это клуб, страна которого переживает очень сложное время, клуб, у которого очень хорошая инфраструктура. Поэтому считаю, что это был лучший выбор – приехать сюда.

Эгиналдо? Мы с ним в очень хороших отношениях со времен Васко да Гамы, нашего бывшего клуба. Мы уже давно знакомы, играли вместе еще в детско-юношеской школе, до того, как стали профессионалами. Я считаю, что это замечательный игрок, и рад быть снова с ним в одном клубе. Счастлив, что он вчера забил гол за Шахтер.

Мои сильные качества? Я достаточно спокоен на поле и осознаю то, что могу дать своей команде. Я – боец, а еще качественно работаю с мячом. Что касается номера, то я всегда играл под 25-м после перехода в профессиональный футбол, а в сборной Бразилии всегда играл под 8-м. Но здесь они не были доступны, поэтому считаю, что 30 – это тоже замечательный номер, ведь под ним играли именитые футболисты. Надеюсь, что с ним у меня все сложится хорошо.

Я очень расстроился, когда узнал о травме. Во время отпуска я следил за собой, потому что знал, что буду нужен в сборной Бразилии: подошел к матчам в отличной форме, у меня не было никаких мышечных проблем, но, к сожалению, получил повреждение кости. Я расстроился, но семья помогла мне успокоиться. Я хорошо себя чувствую, с каждым днем все больше восстанавливаюсь, продолжаю процедуры. Сейчас я уже в расположении Шахтера, чтобы как можно быстрее вернуться и помочь команде на поле", – цитирует Гомеса официальный сайт "горняков".

Напомним, Марлон заключил с Шахтером контракт до конца 2028-го и обошелся дончанам в 16 млн евро.

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