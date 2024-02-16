"Дуже зрадів, коли дізнався, що клуб такої величини, як Шахтар, цікавиться мною. Одразу розповів про це родині. А те, що переконало мене прийти сюди, – це проект. Ухвалити таке рішення мені допомогла також наявність у складі бразильців. Слідкував за історіями Веллінгтона Нема, Алекса Тейшейри. Я радий бути тут і почати писати свою історію.

Шахтар дочекався новачка за 16 млн євро – перші фото гравця, у якого відразу проблеми

Я знаю, що Шахтар – це величезний клуб, який дуже любить бразильців та дуже добре до них ставиться. Це клуб, країна якого переживає дуже складний час, клуб, у якого дуже хороша інфраструктура. Тому вважаю, що це був найкращий вибір – приїхати сюди.

Егіналдо? Ми з ним в дуже добрих стосунках із часів Васко да Гами, нашого колишнього клубу. Ми вже давно знайомі, грали разом ще в дитячо-юнацькій школі, до того, як стали професіоналами. Я вважаю, що це чудовий гравець, і радий бути знову з ним в одному клубі. Щасливий, що він учора забив гол за Шахтар.

Мої сильні якості? Я достатньо спокійний на полі й усвідомлюю те, що можу дати своїй команді. Я – боєць, а ще якісно працюю з м'ячем. Щодо номера, то я завжди грав під 25-м після переходу у професійний футбол, а в збірній Бразилії завжди грав під 8-м. Але тут вони не були доступні, тому вважаю, що 30 – це теж чудовий номер, адже під ним грали імениті футболісти. Сподіваюся, що з ним у мене все складеться добре.

Я дуже засмутився, коли дізнався про травму. Під час відпустки я стежив за собою, бо знав, що буду потрібний у збірній Бразилії: підійшов до матчів у чудовій формі, у мене не було жодних м'язових проблем, але, на жаль, зазнав ушкодження кістки. Я засмутився, але сім'я допомогла мені заспокоїтися. Я добре почуваюся, з кожним днем усе більше відновлююся, продовжую процедури. Зараз я вже у розташуванні Шахтаря, щоб якнайшвидше повернутися та допомогти команді на полі", – цитує Гомеса офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Марлон уклав з Шахтарем контракт до кінця 2028-го і обійшовся донеччанам у 16 млн євро.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь