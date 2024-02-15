Полузащитник Марлон Гомес прилетел в Гамбург и заселился в отель, где живут новые партнеры, информирует пресс-служба "горняков".

Шахтер – Марсель: где смотреть матч плей-офф Лиги Европы

Шахтер еще 26 января объявил о трансфере 20-летнего бразильца из Васко да Гама. Впрочем, Марлон как раз выступал за сборную Бразилии U-23 в квалификации Южной Америки на Олимпиаду. Новичок Шахтера получил там травму, поэтому пока помочь не может. Сегодня в 19:45 он будет на трибунах поддерживать команду в первом матче предварительного раунда плей-офф ЛЕ против Марселя.

По неофициальным данным, трансфер Марлона обошелся Шахтеру в 12+4 млн евро, а сам бразилец подписал контракт на 5 лет. В составе первой команды Васко он провел 45 матчей, оформив 2 гола и 3 ассиста.

Марлон Гомес приєднався до «Шахтаря» у Німеччині.



Новачок «оранжево-чорних» вже сьогодні відвідає матч з «Марселем».



? #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZFmvlYH5iA — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2024

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