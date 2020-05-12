Бутко признался, за что получил самый большой штраф в своей карьере

Украинский легионер польского Леха, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, Богдан Бутко вспомнил, как в свое время был финансово наказан бывшим наставником Мариуполя Николаем Павловым.

"Мы гуляли на дискотеке, а утром алкотестер показал плохой результат. Можно сказать, что приехал с перегаром. Поэтому меня оштрафовали на 25 тысяч долларов.

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Хотя это даже не дискотека была, а ресторан-лаунж. Один агент меня там увидел, позвонил тренерскому штабу и сказал, что я гулял. Утром мне сказали приехать в клуб, хотя тренировка была запланирована на вечер.

Понятно, что утром ты не будешь нормально выглядеть, и перегар может остаться. После этого задумался и более осознанно подходил и к футбольной, и к обычной жизни", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Напомним, украинский защитник выступал за Мариуполь с 2011 по 2014 годы на правах аренды.

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