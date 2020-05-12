Бутко зізнався, за що отримав найбільший штраф у своїй кар'єрі

Український легіонер польського Леха, права на якого належать донецькому Шахтарю, Богдан Бутко пригадав, як свого часу був фінансово покараний колишнім наставником Маріуполя Миколою Павловим.

"Ми гуляли на дискотеці, а на ранок алкотестер показав поганий результат. Можна сказати, що приїхав з перегаром. Через це мене оштрафували на 25 тисяч доларів.

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Хоча це навіть не дискотека була, а ресторан-лаунж. Один агент мене там побачив, зателефонував тренерському штабу і сказав, що я гуляв. На ранок мені сказали приїхати в клуб, хоча тренування було заплановано на вечір.

Зрозуміло, що зранку ти ще не будеш нормально виглядати, та й перегар може залишитися. Після цього задумався і більш усвідомлено підходив і до футбольного, і до звичайного життя", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, український захисник виступав за Маріуполь з 2011 по 2014 роки на правах оренди.

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