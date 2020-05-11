"На копейки я не пойду": Бутко признался, почему не покинул Шахтер несмотря на отсутствие игровой практики

Украинский легионер польского Леха Богдан Бутко объяснил, почему еще летом не перешел в другую команду.

"Почему летом никуда не перешел? Разговоры были, но без конкретики – завтра, послезавтра, через неделю-две. Не было ни одной конкретной команды. Не знаю почему. Вариантов вообще не было.

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В конце концов, как бы мне не хотелось играть, на копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, с реальными профессионалами своего дела, чем идти в какой-то мизерный клуб. Поэтому такие команды автоматически отпадали, не было смысла перепрыгивать с большего на более низкий финансовый уровень", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Напомним, украинский защитник не получал игрового времени после прихода Луиша Каштру, поэтому зимой этого года отправился в аренду в польский Лех.

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