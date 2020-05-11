toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

"На копейки я не пойду": Бутко признался, почему не покинул Шахтер несмотря на отсутствие игровой практики

11 мая 23:10 46 Читати українською
"На копейки я не пойду": Бутко признался, почему не покинул Шахтер несмотря на отсутствие игровой практики
Богдан Бутко / ФК Шахтер

Украинский легионер польского Леха Богдан Бутко объяснил, почему еще летом не перешел в другую команду.

"Почему летом никуда не перешел? Разговоры были, но без конкретики – завтра, послезавтра, через неделю-две. Не было ни одной конкретной команды. Не знаю почему. Вариантов вообще не было.

Бутко мог переехать в Европу значительно раньше – все сорвалось из-за обещания Фонсеки

В конце концов, как бы мне не хотелось играть, на копейки я не пойду. Лучше уже тренироваться с Шахтером, с реальными профессионалами своего дела, чем идти в какой-то мизерный клуб. Поэтому такие команды автоматически отпадали, не было смысла перепрыгивать с большего на более низкий финансовый уровень", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Напомним, украинский защитник не получал игрового времени после прихода Луиша Каштру, поэтому зимой этого года отправился в аренду в польский Лех.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

blog_ava
Магия талантов Шахтера снова разрывает сеть – видео собирает миллион просмотров, а новый герой кричит от радости
11 мая
634
Теги
Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Шахтер Шахтер Богдан Бутко Богдан Бутко Лех Лех футбольные финансы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
27
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук