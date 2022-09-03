Украинский защитник Богдан Бутко находится в расположении Зари. Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором 31-летний футболист выполняет упражнения в форме мужиков с цифрой 2 на спине вместе с другими футболистами. К слову, в заявке луганцев на официальном сайте УПЛ пока нет игроков с таким номером.

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Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился до июля 2021 года. После завершения контракта с дончанами находится без клуба.

К слову, Богдан, кроме Шахтера, выступал за Волынь, Мариуполь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурумспор. Провел 32 матча в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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