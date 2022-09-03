Бутко може відновити кар'єру в УПЛ – екс-захисника збірної України помітили на тренуванні одного з грандів
Колишній оборонець Шахтаря Богдан Бутко близький до повернення у великий футбол.
Український захисник Богдан Бутко перебуває у розташуванні Зорі. Прес-служба клубу опублікувала відео, на якому 31-річний футболіст виконує вправи у формі "мужиків" з цифрою 2 на спині разом з іншими футболістами. До слова, у заявці луганців на офіційному сайті УПЛ наразі немає гравців з таким номером.
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Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував до липня 2021 року. Після завершення контракту з донеччанами перебуває без клубу.
До слова, Богдан, окрім Шахтаря, виступав за Волинь, Маріуполь, російський Амкар, польський Лех і турецький Ерзурумспор. Провів 32 матчі у складі збірної України. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.
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