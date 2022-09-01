В 2020 году было открыто уголовное производство против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За 4 года работы (2016-2020) сумма неуплаченных налогов достигла астрономических 115 млн грн, а за счет легализации или отмывания денег было получено более 130 млн грн, сообщает Tribuna.

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Список возможных фигурантов дела ошеломил. Это известные футбольные агенты, среди которых Вадим Шаблий, а также группа нынешних и бывших игроков Шахтера. По движению средств на банковских счетах Кисткина было установлено, что в большинстве своем он взаимодействовал с Андреем Пятовым, Александром Кучером, а также Шаблием. Кроме них, в списке контрагентов фигурируют Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораес, Василий Кобин, Николай Матвиенко, футбольные агенты Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов.

Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора подтвердили факт расследования, но поскольку оно является досудебным, его детали не для разглашения.

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