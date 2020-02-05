toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Бутко может присоединиться к Костевичу в Лехе

15:58 77 Читати українською
Бутко может присоединиться к Костевичу в Лехе
Богдан Бутко / Сайт Шахтера

Защитник Шахтера Богдан Бутко продолжает искать команду, в которой сможет получать больше игровой практики.

Правый оборонец донецкого клуба заинтересовал Лех, информирует Динамомания.

Шахтер – Македония ГП – 2:0 – видео голов и обзор матча

Бутко уже начал переговоры с "железнодорожниками", пока речь идет только об аренде. 29-летний украинец надеется получить больше игровой практики в польской команде, поскольку тренер Шахтера Луиш Каштру явно делает ставку на конкурентов – Додо и Сергея Болбата. В текущем сезоне Бутко не сыграл ни одного матча за основной состав "горняков", также его не включили в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что в составе Леха уже есть один украинец. Левый латераль Владимир Костевич прекрасно адаптировался в Польше после перехода из Карпат в январе 2017 года.

Шахтер – Македония ГП: первая уверенная победа в 2020 году, возвращение Бутко, новая связка "горняков" и ложка дегтя

blog_ava
Шахтер – Македония ГП: первая уверенная победа в 2020 году, возвращение Бутко, новая связка "горняков" и ложка дегтя
14:30
623
Теги
Украинцы за рубежом Лех Лех Трансферы Польша Трансферы Шахтера Богдан Бутко Богдан Бутко Владимир Костевич Владимир Костевич Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Динамо Киев
17:00
Олимпия Любляна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук