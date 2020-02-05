Бутко может присоединиться к Костевичу в Лехе

Защитник Шахтера Богдан Бутко продолжает искать команду, в которой сможет получать больше игровой практики.

Правый оборонец донецкого клуба заинтересовал Лех, информирует Динамомания.

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Бутко уже начал переговоры с "железнодорожниками", пока речь идет только об аренде. 29-летний украинец надеется получить больше игровой практики в польской команде, поскольку тренер Шахтера Луиш Каштру явно делает ставку на конкурентов – Додо и Сергея Болбата. В текущем сезоне Бутко не сыграл ни одного матча за основной состав "горняков", также его не включили в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что в составе Леха уже есть один украинец. Левый латераль Владимир Костевич прекрасно адаптировался в Польше после перехода из Карпат в январе 2017 года.

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