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Бутко може приєднатися до Костевича у Леху

15:58 219 Читать на русском
Бутко може приєднатися до Костевича у Леху
Богдан Бутко / Сайт Шахтаря

Захисник Шахтаря Богдан Бутко продовжує шукати команду, в якій зможе отримувати більше ігрової практики.

Правий оборонець донецького клубу зацікавив Лех, інформує Динамоманія.

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Бутко вже розпочав переговори із "залізничниками", наразі йдеться лише про оренду. 29-річний українець сподівається отримати більше ігрової практики у польській команді, оскільки тренер Шахтаря Луїш Каштру явно робить ставку на конкурентів – Додо і Сергія Болбата. У поточному сезоні Бутко не зіграв жодного матчу за основний склад "гірників", також його не включили у заявку на плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, що у складі Леха вже є один українець. Лівий латераль Володимир Костевич чудово адаптувався у Польщі після переходу з Карпат в січні 2017 року.

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