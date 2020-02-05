Шахтер – Македония ГП – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер разобрался с Македонией ГП в рамках тренировочных сборов. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Македония ГП.

Шахтер сразу захватил инициативу, и едва не первый момент привел к голу в ворота македонцев. Тете элегантно убрал защитника и филигранным ударом от штанги вывел "горняков" вперед. Также были возможности у Фернандо, Хочолавы и Крыськива, однако им повезло меньше.

Шахтер без проблем победил Македонию ГП – неожиданный капитан и дебютный гол Фернандо

Команда Каштру все же успела удвоить преимущество перед самым перерывом. На 44-й минуте Фернандо перехватил неудачный пас защитника, обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Вторая половина получилась "сухой", несмотря хорошие возможности у обоих соперников. Македония ГП даже смогла забить, правда, арбитр зафиксировал офсайд.