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Бутко мог переехать в Европу значительно раньше – все сорвалось из-за обещания Фонсеки

16:41 60 Читати українською
Бутко мог переехать в Европу значительно раньше – все сорвалось из-за обещания Фонсеки
Бутко и Фонсека / Сайт Шахтера

Защитник Леха Богдан Бутко имел все шансы пополнить список украинских легионеров в Бельгии.

"У меня было предложение из Бельгии зимой 2019-го, но в Шахтере не отпустили. Фонсека сказал, что я буду играть и он на меня надеется. И после этого я не играл. Больше с ним не разговаривал.

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В летнее трансферное окно сказал, что хочу идти и начал искать команду. Это еще больше повлияло на мою игровую практику, ведь я прямо об этом сказал. Сидеть полгода без игры трудно. Я не тот футболист, который хотел бы просто сидеть и получать зарплату", – признался Бутко в интервью Tribuna.

Добавим, что украинский защитник не получал игрового времени и после прихода Луиша Каштру, поэтому зимой этого года отправился в аренду в Лех.

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"Я зол на Россию – хотел жить в нормальном городе, а получилось, что это не Украина": Бутко не хочет стновиться русским
11:50
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Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Бельгия
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