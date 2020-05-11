Бутко мог переехать в Европу значительно раньше – все сорвалось из-за обещания Фонсеки

Защитник Леха Богдан Бутко имел все шансы пополнить список украинских легионеров в Бельгии.

"У меня было предложение из Бельгии зимой 2019-го, но в Шахтере не отпустили. Фонсека сказал, что я буду играть и он на меня надеется. И после этого я не играл. Больше с ним не разговаривал.

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В летнее трансферное окно сказал, что хочу идти и начал искать команду. Это еще больше повлияло на мою игровую практику, ведь я прямо об этом сказал. Сидеть полгода без игры трудно. Я не тот футболист, который хотел бы просто сидеть и получать зарплату", – признался Бутко в интервью Tribuna.

Добавим, что украинский защитник не получал игрового времени и после прихода Луиша Каштру, поэтому зимой этого года отправился в аренду в Лех.

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