Бутко міг переїхати в Європу значно раніше – все зірвалося через обіцянки Фонсеки

Захисник Леха Богдан Бутко мав усі шанси поповнити список українських легіонерів у Бельгії.

"У мене була пропозиція з Бельгії взимку 2019-го, але в Шахтарі не відпустили. Фонсека сказав, що я буду грати і він на мене сподівається. І після цього я не грав. Більше з ним не розмовляв.

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У літнє трансферне вікно сказав, що хочу йти і почав шукати команду. Це ще більше вплинуло на мою ігрову практику, адже я прямо про це сказав. Сидіти півроку без гри важко. Я не той футболіст, який хотів би просто сидіти і отримувати зарплату", – зізнався Бутко в інтерв'ю Tribuna.

Додамо, що український захисник не отримував ігрового часу і після приходу Луїша Каштру, тому взимку цього року відправився в оренду в Лех.

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