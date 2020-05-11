"Я зол на Россию – хотел жить в нормальном городе, а получилось, что это не Украина": Бутко не хочет стновиться русским

Защитник Леха Богдан Бутко рассказал о серьезных потерях, которые понес из-за агрессии России на Востоке Украины.

"Там живут мои родители и родители жены. Сколько бы ни предлагал уехать, помочь с жильем, они не хотят. Понимаю их – они уже привыкли к этой жизни, не хотят бросать дома, животных. Это мы можем взять и поехать хоть в Китай или Австралию. У нас появились телефоны, интернет, а у родителей не было такой возможности. Им трудно перестроиться и уехать.

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Но что, мне не разговаривать с родителями, потому что они в Донецке живут? Это глупо. Допустим, кто-то из них живет в Донецке или у них есть своя точка зрения по Украине или России. Но на меня это не влияет. Я украинец, живу в Украине. Как она на меня может повлиять? Какие мысли у меня в голове будут, такие и будут. Мне их никто не изменит, я сам думаю и вижу ситуацию правильно.

Если бы я хотел стать русским и играть в России, то я бы там остался и все бы для этого сделал. Но не вижу и не буду видеть смысла в этом. Не понимал, отчего это произошло и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, я зол на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации", – подытожил Бутко в интервью Tribuna.

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