Бутко: Фонсека не сторонник разбора матча по "горячим следам"

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал ничейный матч с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы.

"Без одного футболиста на таком уровне очень сложно играть, но такая ситуация может случиться с каждым, поэтому мы обязаны были сыграть и за Тараса. Конечно, мы мечтали о победе в этом поединке, но, учитывая то, как сложились обстоятельства, Шахтеру пришлось больше обороняться, поэтому хорошо, что все так закончилось.

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План на игру был прост: действовать компактно, уже в центре поля пытаться перекрывать все свободные зоны и контролировать мяч, как мы всегда стараемся это делать.

После игры Фонсека ничего не говорил. Наш тренер не сторонник разборов матчей с футболистами по "горячим следам", – рассказал Бутко порталу Команда 1.