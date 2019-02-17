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Бутко: Фонсека не сторонник разбора матча по "горячим следам"

15:59 31 Читати українською
Бутко: Фонсека не сторонник разбора матча по "горячим следам"
Богдан Бутко / Фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко прокомментировал ничейный матч с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы.

"Без одного футболиста на таком уровне очень сложно играть, но такая ситуация может случиться с каждым, поэтому мы обязаны были сыграть и за Тараса. Конечно, мы мечтали о победе в этом поединке, но, учитывая то, как сложились обстоятельства, Шахтеру пришлось больше обороняться, поэтому хорошо, что все так закончилось.

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План на игру был прост: действовать компактно, уже в центре поля пытаться перекрывать все свободные зоны и контролировать мяч, как мы всегда стараемся это делать.

После игры Фонсека ничего не говорил. Наш тренер не сторонник разборов матчей с футболистами по "горячим следам", – рассказал Бутко порталу Команда 1.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Лига Европы Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтер Шахтер Шахтер - Айнтрахт Франкфурт
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