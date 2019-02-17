Бутко: Фонсека не прихильник розбору матчу по "гарячих слідах"

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував нічийний матч з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Без одного футболіста на такому рівні дуже складно грати, але така ситуація може трапитися з кожним, тому ми зобов'язані були зіграти і за Тараса. Звичайно, ми мріяли про перемогу в цьому поєдинку, але, з огляду на те, як склалися обставини, Шахтарю довелося більше оборонятися, тому добре, що все так закінчилося.

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План на гру був простий: діяти компактно, вже в центрі поля намагатися перекривати всі вільні зони і контролювати м'яч, як ми завжди намагаємося це робити.

Після гри Фонсека не казав нічого. Наш тренер не прихильник розборів матчів з футболістами по "гарячих слідах", – розповів Бутко порталу Команда 1.