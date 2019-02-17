toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Бутко: Фонсека не прихильник розбору матчу по "гарячих слідах"

15:59 142 Читать на русском
Бутко: Фонсека не прихильник розбору матчу по "гарячих слідах"
Богдан Бутко / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував нічийний матч з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Без одного футболіста на такому рівні дуже складно грати, але така ситуація може трапитися з кожним, тому ми зобов'язані були зіграти і за Тараса. Звичайно, ми мріяли про перемогу в цьому поєдинку, але, з огляду на те, як склалися обставини, Шахтарю довелося більше оборонятися, тому добре, що все так закінчилося.

"Безумство у День Валентина": німецькі ЗМІ остерігаються нічиєї у матчі Шахтар – Айнтрахт, згадуючи жахіття 2014-го

План на гру був простий: діяти компактно, вже в центрі поля намагатися перекривати всі вільні зони і контролювати м'яч, як ми завжди намагаємося це робити.

Після гри Фонсека не казав нічого. Наш тренер не прихильник розборів матчів з футболістами по "гарячих слідах", – розповів Бутко порталу Команда 1.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Інтер
19:00
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук