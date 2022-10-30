Голкипер Динамо Георгий Бущан вернулся к тренировкам с основой, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Бущан начал обучение стрельбе: "Когда у тебя "больной сосед", то ты должен быть готов к любым испытаниям"

28-летний кипер уже успел провести с командой два полноценных занятия.

Напомним, Георгий получил травму во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с Фенербахче. Несмотря на повреждения, он провел на поле все 90 минут, доиграв поединок с травмой.

12 сентября Бущан перенес операцию после того, как у него было диагностировано повреждение заднего рога ранее сшитого мениска. Несколько недель назад голкипер приступил к беговой работе на поле, а теперь вернулся к полноценным тренировкам.

К слову, в текущем сезоне Бущан провел за Динамо 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

Динамо – Кривбас: анонс матча УПЛ