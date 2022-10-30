Бущан вернулся в общую группу Динамо – голкипер сборной Украины восстановился после операции
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Голкипер Динамо Георгий Бущан вернулся к тренировкам с основой, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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28-летний кипер уже успел провести с командой два полноценных занятия.
Напомним, Георгий получил травму во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с Фенербахче. Несмотря на повреждения, он провел на поле все 90 минут, доиграв поединок с травмой.
12 сентября Бущан перенес операцию после того, как у него было диагностировано повреждение заднего рога ранее сшитого мениска. Несколько недель назад голкипер приступил к беговой работе на поле, а теперь вернулся к полноценным тренировкам.
К слову, в текущем сезоне Бущан провел за Динамо 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.