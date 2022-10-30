Голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся до тренувань з основою, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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28-річний кіпер вже встиг провести з командою два повноцінні заняття.

Нагадаємо, Георгій отримав травму під час матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи з Фенербахче. Попри ушкодження він провів на полі всі 90 хвилин, догравши поєдинок з травмою.

12 вересня Бущан переніс операцію після того, як у нього було діагностовано пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. Декілька тижнів тому голкіпер розпочав бігову роботу на полі, а тепер повернувся до повноцінних тренувань.

До слова, у поточному сезоні Бущан провів за Динамо 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 м'ячів та двічі зберіг ворота у недоторканності.

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