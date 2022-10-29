Голкипер Динамо Георгий Бущан взял в руки оружие. Правда, пока только в учебных целях.

"Мало уметь держать в руках только мяч. Такая мысль пронеслась в голове, когда в очередной раз увидел слоган ТРО ВСУ "готовы к сопротивлению". Поэтому параллельно с восстановлением решил учиться стрельбе.

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Возможно, этим нужно было заняться раньше, но как есть. Собираюсь в ближайшее время пройти курсы домедицинской подготовки. К сожалению, когда у тебя "больной сосед", то ты должен быть готов к любым испытаниям.

P.S. Недавно при выполнении боевой задачи погиб основатель Civil Safety и настоящий фанат Динамо – Максим Регбист. Вечная Слава Герою! Спасибо за достойный пример!" – написал Бущан в Instagram, добавив видео из тренировки стрельбы.

Напомним, 28-летний вратарь залечивает травму, но вскоре вернется на поле. В сезоне 2022/23 Георгий сыграл за Динамо 9 матчей, пропустив 15 голов.

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