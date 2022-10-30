Динамо подходит к поединку против Кривбасса в ужасном состоянии, потерпев фиаско в четырех матчах подряд. Сначала подопечные Мирчи Луческу проиграли Ренну, затем случились поражение Шахтеру и ничья с Ворсклой, а в четверг киевляне не смогли переиграть АЕК Ларнаку. Как следствие, команда вылетела из Лиги Европы и потеряла шансы на выход в Лигу Конференций, а в чемпионате опустилась аж на девятую позицию.

Хуже всего, "бело-синие" находятся именно там, где и должны. По ожидаемым очкам они завершали предыдущий тур на восьмой строчке. Там же динамовцы держатся и по показателю ожидаемых голов. Это еще можно было бы спать на два пропущенных матча, но есть еще и усредненные цифры – и там у киевлян все тоже печально. Особенно в атаке, которая является третьей с конца по остроте ударов. Вообще, позиционное наступление Динамо выглядит ужасно.

Оборона у Динамо тоже невыразительная. Защитники слишком часто теряют концентрацию в простых эпизодах, что нивелирует любые достоинства столичного коллектива – такие, как интенсивный темп единоборств. Словом, подопечные Мирчи Луческу реально являются середняками УПЛ.

Тем не менее, у команды остается огромное преимущество в классе и широкий кадровый выбор. В частности, в предыдущем туре очень неплохо проявил себя центрхав Лонвейк, которого сегодня ждут в старте. Кроме того, неожиданно разыгрался Гармаш.

Очень интересно, как лидеры Динамо проявят себя в матче против Кривбасса. Криворожане проводят ужасный сезон, одержав первую победу в УПЛ только неделю назад и забив всего 4 гола за 8 туров. Проблема кроется в попытках Юрия Вернидуба играть в позиционный футбол, от владения и контроля хода поединка – его подопечным такой стиль дается очень трудно. Врывов в штрафную критически мало, а точность ударов является самой низкой в УПЛ.

Значительно убедительнее этот коллектив выглядит при работе "вторым номером". Здесь Юрий Николаевич вместе со своими футболистами ныряет в родную стихию – и в поединках против лидеров чемпионата Кривбасс играет именно в таком режиме. Это позволило держать ничью с Шахтером до последних минут, а также помогло отобрать очки у Зари. Сегодня же пространство для контратак у криворожан точно будет.

Еще одним козырем Кривбасса является оборона. Защитники качественно работают в индивидуальных дуэлях, выигрывая большинство единоборств и крайне редко позволяя переиграть себя. По ожидаемым пропущенным мячам новичок УПЛ идет в середине таблицы. Это – очень серьезный аргумент в битве против кризисной атаки Динамо.

Да и в атаке недооценивать данный коллектив не стоит. Да, в целом здесь все печально, однако Кривбасс является третьим по количеству кроссов – именно благодаря им удалось переиграть Ингулец в предыдущем туре (Дебелко замкнул два кросса с разных флангов за четыре минуты). У Динамо же при обороне против подач и прострелов просто феерические проблемы, что ярко продемонстрировал АЕК Ларнака.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шапаренко, Супряга, Бойко, Бущан, Дубинчак (все – Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Кривбасс

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Гармаш – Ванат

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Семенов, Ловрич, Дибанго – Капич, Банада – Татарков, Хомченовский, Микитишин – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры не верят в Кривбасс. На победу подопечных Юрия Вернидуба предлагают коэффициенты от 10 и больше, да и на ничью ниже 5,8 никто не дает. Слишком уж большие проблемы у криворожан с завершением одиночных атак. В очередное фиаско Динамо тоже не очень верится – такая команда просто не может оформить 5-матчевую безвыигрышную серию.

Впрочем, это лишь лирика, а по факту от "бело-синих" сейчас можно ожидать чего угодно. Они создают моменты с огромной натужностью, а пропускают в слишком простых ситуациях. Если матч завершится результативной ничьей, то ничего удивительного не произойдет. И все равно мы рискнем поставить на триумф подопечных Мирчи Луческу.

Все-таки, аутсайдеров они пока что побеждали – да, не без кучи игровых проблем, но побеждали. Рух, Минай и Львов теоретически имели определенные козыри в противостоянии с "бело-синими", однако воспользоваться ими не смогли. Кривбасс же пока даже с Ингульцом имеет большие трудности, да и тому же Шахтеру при качественном "автобусе" команда проиграла. С большой вероятностью, динамовцам новичок УПЛ тоже уступит.

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