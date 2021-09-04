Голкипер Динамо Георгий Бущан не собирается засиживаться в лазарете.

Основной вратарь киевлян в комментарии каналам "Футбол" сообщил, что готов вернуться на поле уже на следующих выходных.

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Бущан имел обострение межпозвоночной грыжи, из-за которого пропустил 2 матча Динамо и не поехал в сборную Украины. Очевидно, восстановление 27-летнего голкипера складывается хорошо. Следующая игра Динамо запланирована на 11 сентября – выезд к Металлисту 1925.

Добавим, что Бойко очень качественно заменил Бущана, проведя "сухие" матчи против Десны (4:0) и Колоса (7:0).

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