Главный тренер киевлян Мирча Луческу вернулся из Румынии в Украину, чтобы приступить к работе с командой.

"Я чувствую себя хорошо и возвращаюсь к работе. Надо меньше сидеть дома! Команда приступила к тренировкам, но сейчас у нас мало игроков, всего около восьми человек, а остальные разъехались по сборным.

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Мне это не помогает, так как были травмы, а наш лучший футболист вынужден пропустить три недели. Я найду решение, а что остается?

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Скоро начинается Лига чемпионов, где у нас особая группа. Мы были в четвертой корзине при жеребьевке, но лучше подниматься, чем падать. Барселона – это больше не команда времен Месси, но стиль игры у них остается. У каталонцев серьезная база, на которой можно строить новую хорошую команду", – цитирует Луческу Prosport.ro.

Напомним, Динамо после 6-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 16 очков. Уже 14 сентября киевляне стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов – подопечные Луческу на своем поле будут принимать португальскую Бенфику.

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