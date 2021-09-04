Голкіпер Динамо Георгій Бущан не збирається засиджуватися в лазареті.

Основний воротар киян у коментарі каналам "Футбол" повідомив, що готовий повернутися на поле вже наступного вікенду.

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Бущан мав загострення міжхребцевої грижі, через яке пропустив 2 матчі Динамо і не поїхав до збірної України. Вочевидь, відновлення 27-річного голкіпера складається добре. Наступна гра Динамо запланована на 11 вересня – виїзд до Металіста 1925.

Додамо, що Бойко дуже якісно замінив Бущана, провівши "сухі" матчі проти Десни (4:0) і Колоса (7:0).

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