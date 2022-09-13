Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о своем состоянии после того, как был прооперирован в Барселоне.

"Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск, по сути, сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась перерастянутой, но уцелела. Да, накопилось много жидкости, но это не критично.

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Что говорят врачи? Восстанавливаться – минимум полтора месяца. Скоро полечу к команде и вместе с ней вернусь в Киев", – рассказал Бущан в комментарии ТаТоТаке.

Таким образом, вратарь не сыграет с Шахтером в УПЛ (базовая дата тура – 15 октября). Также 28-летний Бущан не сыграет за сборную Украины в Лиге наций и пропустит поединки Динамо против АЕКа, Ренна, Руха, Металлиста и Ворсклы. Если кипер успеет восстановиться за полтора месяца, то имеет определенные шансы сыграть в заключительных поединках Лиги Европы – против АЕКа (27 октября) и Фенербахче (3 ноября).

Напомним, Георгий травмировался в матче с Фенербахче. Ранее сообщалось, что Динамо потеряло своего голкипера на месяц.

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