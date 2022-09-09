Петраков довызвал трех игроков в сборную Украины из-за травм Шапаренко и Бущана – неожиданный дебютант
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков экстренно вызвал еще троих игроков в ряды национальной команды.
Вместо Георгия Бущана и Николая Шапаренко, которые травмировались во вчерашнем поединке Динамо в Лиге Европы, Петраков дозвал Анатолия Трубина и голкипера Колоса Евгения Волынца, сообщает официальный сайт УАФ. Для вратаря ковалёвцев это первый вызов в национальную команду в его 29 лет.
Также наставник перевел из резервного списка в основной хавбек Даниил Игнатенко. Заявка "сине-желтых" на матчи Лиги наций выглядит следующим образом:
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Вратари: Ризнык, Лунин, Трубин, Волынец.
Защитники: Караваев, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Миколенко, Качараба.
Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Цыганков, Пихалёнок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коваленко, Игнатенко.
Нападающие: Яремчук, Довбик.
Резерв: Беседин, Гуцуляк, Сарапий, Назарина, Соболь.
Напомним, уже 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии, после чего 24 сентября сыграет с Арменией и 27-го – снова с Шотландией. Сейчас "сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.
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