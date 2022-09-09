Вместо Георгия Бущана и Николая Шапаренко, которые травмировались во вчерашнем поединке Динамо в Лиге Европы, Петраков дозвал Анатолия Трубина и голкипера Колоса Евгения Волынца, сообщает официальный сайт УАФ. Для вратаря ковалёвцев это первый вызов в национальную команду в его 29 лет.

Также наставник перевел из резервного списка в основной хавбек Даниил Игнатенко. Заявка "сине-желтых" на матчи Лиги наций выглядит следующим образом:

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Вратари: Ризнык, Лунин, Трубин, Волынец.

Защитники: Караваев, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Миколенко, Качараба.

Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Цыганков, Пихалёнок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коваленко, Игнатенко.

Нападающие: Яремчук, Довбик.

Резерв: Беседин, Гуцуляк, Сарапий, Назарина, Соболь.

Напомним, уже 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии, после чего 24 сентября сыграет с Арменией и 27-го – снова с Шотландией. Сейчас "сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.

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