Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про свій стан після того, як був прооперований у Барселоні.

"Самопочуття – більш-менш. За фактом вийшла золота середина. Меніск, який раніше вже оперувався, по суті, зберегли, вирізавши половину. Передня хрестоподібна зв'язка виявилася перерозтянутою, але вціліла. Так, накопичилося багато рідини, але це не критично.

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Що кажуть лікарі? Відновлюватися – мінімум півтора місяця. Скоро полечу до команди і разом із нею повернуся до Києва", – розповів Бущан у коментарі ТаТоТаке.

Таким чином, воротар не зіграє з Шахтарем в УПЛ (базова дата туру – 15 жовтня). Також 28-річний Бущан не зіграє за збірну Україну в Лізі націй та пропустить поєдинки Динамо проти АЕКа, Ренна, Руха, Металіста і Ворскли. Якщо кіпер таки встигне відновитися за півтора місяця, то має певні шанси зіграти у заключних поєдинках Ліги Європи – проти АЕКа (27 жовтня) і Фенербахче (3 листопада).

Нагадаємо, Георгій травмувався у матчі з Фенербахче. Раніше повідомлялось, що Динамо втратило свого голкіпера на місяць.

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