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Бущан: Я не можу ще сказати, що у Динамо є клас як такий

21:35 753 Читать на русском
Бущан: Я не можу ще сказати, що у Динамо є клас як такий
Георгій Бущан / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував перемогу над Олександрією (3:1) в 22-му турі УПЛ.

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"Я не можу ще сказати, що у нас є клас як такий. З Олександрією вся команда добре відпрацювала і в атаці, і в обороні. Досягли результату завдяки своїй роботи. Вдавалися і комбінації, і стандарти – зійшлося.

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Засмучений через пенальті в наші ворота. Ми переглядали, як суперник б'є 11-метрові. Дмитро Гречишкін в більшості випадків бив у правий кут, але я послухав товариша по команді, який на зборах мені правильно підказував. Тепер вже не буду його слухати.

Ми звикли грати з 3-го на 4-й день, у нас 25 футболістів в першій команді. Будь-хто готовий вийти з перших хвилин",– сказав Бущан в ефірі програми Футбольний формат.

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Теги
Олександрія - Динамо Георгій Бущан Георгій Бущан Динамо Динамо
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