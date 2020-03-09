Бущан: Я не можу ще сказати, що у Динамо є клас як такий

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував перемогу над Олександрією (3:1) в 22-му турі УПЛ.

"Я не можу ще сказати, що у нас є клас як такий. З Олександрією вся команда добре відпрацювала і в атаці, і в обороні. Досягли результату завдяки своїй роботи. Вдавалися і комбінації, і стандарти – зійшлося.

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Засмучений через пенальті в наші ворота. Ми переглядали, як суперник б'є 11-метрові. Дмитро Гречишкін в більшості випадків бив у правий кут, але я послухав товариша по команді, який на зборах мені правильно підказував. Тепер вже не буду його слухати.

Ми звикли грати з 3-го на 4-й день, у нас 25 футболістів в першій команді. Будь-хто готовий вийти з перших хвилин",– сказав Бущан в ефірі програми Футбольний формат.

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