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Буряк: Русин должен воспользоваться шансом в Динамо

13:37 43 Читати українською
Буряк: Русин должен воспользоваться шансом в Динамо
Назарий Русин (слева) / фото Динамо

Бывший футболист и тренер Динамо Леонид Буряк поделился мнением о нападающем киевской команды Назарии Русине.

"Русин – игрок Динамо. Это уже о многом говорит. Он получил хороший шанс и должен им воспользоваться. Другое дело – что-то доказывать в арендах. Сейчас он полноценный член команды.

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У нас есть проблема с форвардами, поэтому он должен себя показать. Назарий имеет хорошие данные для этого. Он должен быть очень мотивирован. Впереди чемпионат и Евро. Дай Бог, чтобы у него все получилось. От молодых игроков очень многое зависит сейчас", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

Напомним, первую половину сезона Русин провел на правах аренды в Заре, за которую провел 14 матчей в УПЛ, забил 5 голов и отдал два ассиста. Зимой Динамо вернуло 21-летнего форварда в свой состав.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Леонид Буряк
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