"Невідоме Динамо": залаштунки команди, про які ви не здогадувались, унікальний фільм і трохи спойлерів

"Футбол 24" відвідав допрем'єрний показ першої серії документального фільму "Невідоме Динамо" і розповідає про свої враження від стрічки.

Український футбол не для вболівальників. Клуби живуть для свого власника, поки власник готовий фінансувати "іграшку", а будь-який інтерес ззовні там сприймають вороже. Динамо, як найпопулярніший футбольний бренд країни, в авангарді цього явища.

Нового тренера представляють без попередження перед двома кореспондентами, футболісти після невдалих матчів тікають від коментарів, наставники в страху розкрити секрети тренувального процесу відбиваються загальними фразами, а журналістів прирівнюють до агентів інших клубів.

На фоні цього всього двосерійний фільм "Невідоме Динамо" унікальний. Автору ідеї та керівнику проєкту Роману Бебеху вдалося переконати Ігоря Суркіса та Олександра Хацкевича впустити у внутрішню кухню сторонні камери. Останнє слово в таких ситуаціях за головним тренером – білоруський фахівець після довгих роздумів погодився.

Більш ніж 200 годин відео опрацьовано.

Максимальний доступ до команди впродовж місяця.

Проєкт стартував перед початком сезону-2019/20 – знімальна група скрізь супроводжувала команду близько місяця. В об'єктив потрапили контрольні матчі з Оболонню та Колосом, Суперкубок України проти Шахтаря, двоматчева дуель у Лізі чемпіонів з Брюгге.

"Протягом місяця ми відвідали 90% тренувань Динамо, відзняли 200 годин відео. Було дуже важко. Нам поставили умову, що вся інформація, яку ми отримуємо таким чином, нікуди не повинна виходити. Ми все бачили, все знали, але нічого не розказували. Це не можна було видавати відразу. У нас була домовленість, що фільм вийде після Нового року", – каже Роман Бебех.

"Невідоме Динамо" відкриє глядачам дуже багато цікавого та незвичайного. Авторам вдалося зафільмувати вибори капітана, закриті тренування, атмосферу в автобусі та літаку, залаштунки Суперкубка України. Але найунікальніші кадри – Олександр Хацкевич біля тактичної дошки.

Якщо хтось раптом сумнівався – в Динамо є теоретичні заняття, а установка на гру не зводиться до "камон плей". У вас буде можливість відчути себе на місці футболіста. Втім, не варто очікувати нестандартних ідей і глибокого аналізу від тренера. Те, що потрапило в об'єктив, навряд чи сформує Олександру Хацкевичу образ генія, новатора чи тактичного гіка.

Особливу увагу привертає сюжет з роздягальні під час Суперкубку України, який, до речі, спеціально для "Невідомого Динамо" окремо прокоментував Віктор Вацко. Мотиваційна промова Хацкевича, налаштування футболістів, розбір польотів у перерві – це все ніколи раніше не доходило до простого вболівальника.

Завдяки перемозі над Шахтарем перша серія завершилася на мажорній ноті. Вона сподобалася і гравцям Динамо, і Ігорю Суркісу. У другій серії в центрі уваги буде програшна дуель з Брюгге в Лізі чемпіонів. Можливо, там буде більше напружених кадрів. Типу тих, які нещодавно презентував 2+2.

"Спершу була ідея, щоб цей проєкт тривав впродовж всього сезону. Але сезон в Динамо вийшов ненайкращим. Тому на певному етапі ми зупинилися. Домовленість була з Олександром Хацкевичем, потім команду очолив Олексій Михайличенко. Він також дав добро, але пішли погані результати, і ми зрозуміли, що можемо йому заважати в тій ситуації. Він не був проти, просто сама ситуація не підштовхувала до того, щоб продовжувати", – так Роман Бебех пояснив, чому все обмежилося двома серіями.

Автори фільму уникають як критики, так і компліментів у стрічці, лише нейтральні доповнення. Камери переносять глядача всередину клубу та дають змогу самому скласти враження. Деякі епізоди викликають здивування, деякі – скептичну посмішку, деякі – співпереживання. А загалом вболівальники отримають багато інформації, яка за інших умов ніколи б не стала публічною.

Звичайно, "Невідоме Динамо" за всіма параметрами поступається схожим за тематикою серіалам від Netflix (All or Nothing: Manchester City) і Amazon (First team: Juventus), але в українському футболі це великий прорив.

Наші футболісти не є медійними персонами: не вміють красиво говорити, ніяковіють перед камерою. Однак в підсумку з кадрів фільму до них виникає симпатія. Для Динамо ця історія однозначно позитивна. За словами Романа Бебеха, не було жодних вимог вирізати зі стрічки якісь моменти. Клуб заробив повагу за сміливість, поборов свій страх відкритися очам вболівальників і журналістів.

Перша серія документального фільму "Невідоме Динамо" вийде на офіційному YouTube-каналі Динамо 24 лютого о 19:00, а друга – 2 березня в той самий час. Телевізійна версія фільму з'явиться в ефірі одного з національних телеканалів.