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Суркис: Если бы Жерсон Родригес правильно и профессионально относился к своим обязанностям, помог бы Динамо

18:06 149 Читати українською
Суркис: Если бы Жерсон Родригес правильно и профессионально относился к своим обязанностям, помог бы Динамо
Жерсон Родригес / фото: Анкарагюджю

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что Жерсон Родригес, который на правах аренды до конца сезона будет выступать за турецкий Анкарагюджю, не успел адаптироваться в Киеве.

"Я к каждому футболисту отношусь с огромным уважением. Тот же Родригес не успел адаптироваться. Если взять того же Де Пену, который пришел к нам свободным агентом, и мы получили за это массу критики. Карлос доказал, что является высококлассным футболистом и что помогает команде.

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У Родригеса не получилось, мы отдали его в аренду. Возможно, он что-то переосмыслит. Но я считаю, что если бы он правильно и профессионально относился к своим обязанностям, помог бы команде.

Он квалифицированный футболист, и недаром селекционная служба и Александр Хацкевич, который тогда был главным тренером, его приглашали. Никакой тренер не хочет ослабить команду. Иногда это удается, иногда нет", – цитирует Суркиса Sportarena.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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