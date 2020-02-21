toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Буряк: Русин мусить скористатися шансом в Динамо

13:36 2164 Читать на русском
Буряк: Русин мусить скористатися шансом в Динамо
Назарій Русин (ліворуч) / фото: Динамо

Колишній футболіст і тренер Динамо Леонід Буряк поділився думкою про нападника київської команди Назарія Русина.

"Русин – гравець Динамо. Це вже багато про що говорить. Він отримав хороший шанс і мусить ним скористатися. Інша справа – щось доводити в орендах. Зараз він повноцінний член команди.

Суркіс: Якби Жерсон Родрігес правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би Динамо

У нас є проблема з форвардами, тому він має себе показати. Назарій має хороші дані для цього. Він має бути дуже мотивований. Попереду чемпіонат і Євро. Дай Бог, щоб в нього все вийшло. Від молодих гравців дуже багато залежить зараз", – цитує Буряка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, першу половину сезону Русин провів на правах оренди у Зорі, за яку провів 14 матчів в УПЛ, забив 5 голів та віддав два асисти. Взимку Динамо повернуло 21-річного форварда у свій склад.

"Невідоме Динамо": залаштунки команди, про які ви не здогадувались, унікальний фільм і трохи спойлерів

blog_ava
Степаненко прокоментував рішення VAR у матчі проти Бенфіки
07:30
9047
Теги
Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин Леонід Буряк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
42
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук