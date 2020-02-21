Буряк: Русин мусить скористатися шансом в Динамо

Колишній футболіст і тренер Динамо Леонід Буряк поділився думкою про нападника київської команди Назарія Русина.

"Русин – гравець Динамо. Це вже багато про що говорить. Він отримав хороший шанс і мусить ним скористатися. Інша справа – щось доводити в орендах. Зараз він повноцінний член команди.

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У нас є проблема з форвардами, тому він має себе показати. Назарій має хороші дані для цього. Він має бути дуже мотивований. Попереду чемпіонат і Євро. Дай Бог, щоб в нього все вийшло. Від молодих гравців дуже багато залежить зараз", – цитує Буряка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, першу половину сезону Русин провів на правах оренди у Зорі, за яку провів 14 матчів в УПЛ, забив 5 голів та віддав два асисти. Взимку Динамо повернуло 21-річного форварда у свій склад.

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