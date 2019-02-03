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Буряк назвал главное преимущество Олимпиакоса над Динамо перед очным матчем

13:24 380 Читати українською
Буряк назвал главное преимущество Олимпиакоса над Динамо перед очным матчем
Леонид Буряк / Фото из соцсетей

Екс-наставник "біло-синіх" Леонід Буряк вважає, що Динамо буде дуже складно в матчах проти Олімпіакоса через брак офіційний поєдинків.

"Тот факт, что Динамо подписало только Соля зимой? Думаю, в каждую линию нужен хороший футболист. Конечно, самым необходимым был трансфер нападающего, хотя, думаю, нужен еще один форвард. О Соле достаточно много хороших отзывов, посмотрим. Однако, нужно искать еще футболистов, которые усилили бы команду. Молодые игроки – это прекрасно, но им нужно время. одну игру сыграют, четыре провалят. Поэтому, если будет хороший футболист, который устроит клуб с финансовой точки зрения, по игре, его нужно подписывать.

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Поможет ли Олимпиакосу то, что они сейчас играют официальные матчи? Конечно, Олимпиакос в этом плане имеет преимущество. Это не товарищеские матчи, у них есть игровая практика благодаря матчам чемпионата. И мы в свое время сталкивались с этим: в Кубке чемпионов, в Кубке УЕФА. Как хорошо ни тренируйся, но если у тебя нет игровой практики, конечно, ты уступаешь. Следовательно, у Олимпиакоса есть преимущество.

Греческий клуб серьезно усилился в зимнее межсезонье, заплатив немало за новичков. Думаю, Олимпиакос, как никогда, достаточно хорошо подготовлен", – цитирует Буряка Dynamo.kiev.ua.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом состоится в Греции, 14 февраля, начало в 19:55. Матч состоится в Киеве 21 февраля.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос - Динамо Киев Леонид Буряк
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