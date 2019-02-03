Буряк назвав головну перевагу Олімпіакоса над Динамо перед очним матчем

Екс-наставник "біло-синіх" Леонід Буряк вважає, що Динамо буде дуже складно в матчах проти Олімпіакоса через брак офіційний поєдинків.

"Той факт, що Динамо підписало лише Соля взимку? Думаю, в кожну лінію потрібен хороший футболіст. Звичайно, найнеобхіднішим був трансфер нападника, хоча, гадаю, потрібен ще один форвард. Про Соля досить багато хороших відгуків, подивимося. Проте, потрібно шукати ще футболістів, які б посилили команду. Молоді гравці – це прекрасно, але їм потрібен час. Одну гру зіграють, чотири провалять. Тому, якщо буде хороший футболіст, який влаштує клуб з фінансової точки зору, за грою, його потрібно підписувати.

Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА

Чи допоможе Олімпіакосу те, що вони зараз грають офіційні матчі? Звичайно, Олімпіакос в цьому плані має перевагу. Це не товариські матчі, у них є ігрова практика завдяки матчам чемпіонату. І ми свого часу стикалися з цим: в Кубку чемпіонів, в Кубку УЄФА. Як добре не тренуйся, але якщо у тебе немає ігрової практики, звичайно, ти поступаєшся. Отже, у Олімпіакоса є перевага.

Грецький клуб серйозно посилився в зимове міжсезоння, заплативши чимало за новачків. Думаю, Олімпіакос, як ніколи, досить добре підготовлений", – цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться у Греції, 14 лютого, початок о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Києві 21-го лютого.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"