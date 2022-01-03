Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес остался недоволен действиями защитников в проигранном матче 21-го тура против Брайтона (2:3).

"Я озабочен турнирной ситуацией. Нужно улучшать нашу игру, особенно в обороне. Команда пытается что-то сделать, но нам не хватает квалифицированных решений в важные моменты. Плюс пропускаем странные голы.

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Усиление? Это сложно. Нужно приглашать тех, кто хочет за нас выступать и готов прямо сейчас помогать команде", – цитирует Бенитеса официальный сайт Эвертона.

Напомним, после 18-ти матчей "синие" идут в турнирной таблице АПЛ пятнадцатыми, имея в своем активе 19 очков.

Миколенко может дебютировать за Эвертон уже в субботу, 8 января, в кубковом матче против Халл Сити.

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