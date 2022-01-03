"Миколенко – гравець збірної України, багато користі приніс київському Динамо. Вважаю, що Віталій визрів для того, щоб грати в одній із найсильніших ліг світу. З його даними він буде затребуваний в АПЛ.

Надія на Миколенка: Бенітес поскаржився на проблеми Евертона в обороні

За трансфер Динамо отримає чималі гроші, та й Миколенко зможе добре заробити, він на це заслужив. Зауважу, що Віталієм цікавився ще Карло Анчелотті, коли був тренером Евертона. Я особисто розмовляв з Анчелотті про Миколенка.

Евертон – це престижний клуб для продовження кар'єри. Миколенко – класний гравець, який, гадаю, швидко стане своїм у новій команді. Однак, якийсь час все-таки йому знадобиться на адаптацію. Ярмоленко також не відразу адаптувався в Європі і АПЛ, але зараз це футболіст із таким досвідом та характером, що може стати хорошим тренером.

Щодо дебюту Миколенка за Евертон... Потрібно точно знати, що від нього хоче тренер. Думаю, процес включення Віталія в роботу має бути плавним. Тим більше, що йому треба набрати кондиції – він відпочивав. Хоча Віталій – гравець витривалий, і йому, певен, потрібно небагато часу, щоб вийти в основі. Там ще один нюанс є – конфлікт французького захисника (Люка Дінь, – прим.) з Бенітесом. Тому Миколенка дуже чекатимуть" – сказав Буряк у коментарі Zbirna.com.

До слова, Миколенко може дебютувати за Евертон вже у суботу, 8 січня, у кубковому матчі проти Халл Сіті.

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