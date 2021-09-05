26-летний украинец решил сменить игровой номер, об этом свидетельствуют данные на официальных сайтах Динамо и УПЛ.

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Отныне Бурда будет надевать футболку не с числом 26, как это было раньше, а с номером 6. Из-за тяжелых травм Никита в последний раз выходил на футбольное поле в официальных матчах за первую команду Динамо еще 16 июля 2020 года. Однако киевляне включили его в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

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К слову, команда Мирчи Луческу после 6 туров УПЛ возглавляет турнирную таблицу с 16-ю зачетными баллами. Никита Бурда заявлен на этот сезон.

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