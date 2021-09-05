После матча с Францией (1:1) сегодня, 5 сентября, лагерь "сине-желтых" покинули 7 игроков: Пятов, Матвиенко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Забарный и Малиновский. Вместо них Петраков довызвал Коноплю, Кочергина и Булецу.

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Как оказалось, это были не все изменения на сегодня. Перед обедом главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение отпустить в клуб и Виталия Миколенко, который провел полные поединки против Казахстана (2:2) и Франции (1:1). Теперь в лагере главной команды осталось только 19 исполнителей, сообщает официальный сайт УАФ.

Заметим, последним сентябрьским "аккордом" сборной Украины будет контрольный спарринг с чехами, который запланирован на 8 сентября. Три заключительных матча отбора к ЧМ-2022 пройдут в октябре и ноябре.

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