Динамо обнародовало заявку на Лигу чемпионов – Луческу определился с судьбой Супряги и Кулача
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые смогут сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.
Динамо заявило 30 игроков на групповой этап Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт киевлян. Отметим, что в заявку попали Владислав Супряга и Владислав Кулач, которых сватали из киевского клуба.
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Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.
Защитники: Бурда, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тимчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Кендзёра.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витинью, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Беседин, Шкурин, Супряга.
Отметим, что соперниками Динамо на групповом этапе стали Барселона, Бавария и Бенфика.
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