Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые смогут сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.

Динамо заявило 30 игроков на групповой этап Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт киевлян. Отметим, что в заявку попали Владислав Супряга и Владислав Кулач, которых сватали из киевского клуба.

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Голкиперы: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.

Защитники: Бурда, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тимчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Кендзёра.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витинью, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Беседин, Шкурин, Супряга.

Отметим, что соперниками Динамо на групповом этапе стали Барселона, Бавария и Бенфика.

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